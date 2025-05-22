АвтоВАЗ погнался за скидками

Сталкивающийся со снижением продаж АвтоВАЗ пытается пролоббировать новый механизм поддержки спроса на автомобили: производитель обсуждает с Минпромторгом прямое субсидирование скидок на новые машины. По замыслу АвтоВАЗа, это позволит привлечь тех покупателей, которых сдерживают высокие ставки. Собеседники “Ъ” считают, что контролировать расходование субсидий будет сложно, инициатива грозит ростом цен на машины и в лучшем случае окажет кратковременный эффект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

АвтоВАЗ обсуждает с Минпромторгом возможность прямого субсидирования скидок на автомобили, заявил вице-президент компании Сергей Громак. В министерстве “Ъ” сообщили, что предложения по такому механизму формирует АвтоВАЗ, а Минпромторг готов рассмотреть их в установленном порядке в случае поступления.

Еще в декабре 2024 года господин Громак говорил, что программа льготного автокредитования недоступна гражданам из-за высоких ставок и жестких требований к заемщикам, несмотря на заложенные в нее средства. Тогда топ-менеджер предлагал ввести «прямые скидочные сертификаты» для покупателей. По сведениям “Ъ”, идея положительного отклика у властей не встретила.

Однако АвтоВАЗ продолжает настаивать на необходимости трансформировать меры господдержки и «исключить звено банков», которые сейчас получают субсидии в рамках льготного автокредитования. «Банки — это высокий процент. То есть субсидии — автопроизводителю, а автопроизводитель напрямую эти деньги транслирует в скидку покупателю без вот этого завышенного кредитного процента»,— заявил 22 мая Сергей Громак.

Собеседник “Ъ” в автопроме напоминает, что механизм прямых субсидий автопроизводителям применялся в 2013–2015 годах в рамках программы скидок на новые машины при утилизации старых.

«Когда речь идет о десятках и сотнях тысяч автомобилей, совершенно невозможно отследить разные злоупотребления. Это невозможно было администрировать, поэтому Минпромторг и перешел на работу с банками»,— поясняет он. Второй источник “Ъ” в предлагаемом АвтоВАЗом механизме видит риски повышения цен со стороны автопроизводителей. «Если производитель знает, что на его технику будет применяться прямая субсидия, которую сам и будет получать, то он, например, получая субсидию в 30% от стоимости, будет сразу повышать цены на 15%. То есть не целиком, но какую-то часть откладывать себе»,— полагает он.

Два других источника “Ъ” отмечают, что средств на реализацию идеи АвтоВАЗа в бюджете в любом случае нет. Согласно недавнему заявлению главы Минпромторга Антона Алиханова, поступление средств от утилизационного сбора на колесную технику в 2025 году могут оказаться на 200 млрд руб. ниже заложенной в бюджет суммы. Главным лоббистом индексации утильсбора, напоминает третий собеседник “Ъ”, был АвтоВАЗ.

По данным «Автостата», продажи Lada в январе—апреле сократились на 20,6% год к году, до 105,76 тыс. штук. Китайским конкурентам Lada, подчеркивает Сергей Громак, сегодня проще субсидировать скидки при продаже машин на российском рынке: ключевая ставка в КНР — 3,1%. Но собеседник “Ъ” напоминает, что в текущих рыночных реалиях продажи падают и у китайских производителей, даже с их возможностями. «Сейчас выгоднее держать деньги на депозитах, чем тратить. Это делается ЦБ специально, чтобы охладить экономику. А АвтоВАЗ разгоняет спрос скидками»,— отмечает он.

Эксперт компании «Эйлер Аналитические Технологии» Владимир Беспалов отмечает, что желание российского автопроизводителя стимулировать продажи логично, однако сам предлагаемый механизм реализации господдержки пока вызывает вопросы.

«Непонятно, как непосредственно субсидии будут привязаны к снижению стоимости автомобиля для конкретного покупателя»,— указывает он. В предложении АвтоВАЗа не уточняется, кто из автоконцернов может претендовать на господдержку. Если сохранять критерии локализации, указанные в программе льготного автокредитования,— это вся линейка Lada, модель «Москвич 3», все электромобили бренда Evolute, «Москвич 3е», «Амберавто А5» и гибриды Voyah. В «Москвиче» и «Моторинвесте» комментировать предложение АвтоВАЗа не стали.

Опрошенные “Ъ” аналитики считают, что механизм прямого субсидирования автоконцернов даст только кратковременный эффект: как показывает мировая практика, с завершением таких программ «все сильно откатывается назад». «Если глобальные макроэкономические факторы не изменятся, то это просто немного перетянет спрос с будущих периодов»,— резюмирует один из собеседников “Ъ”.

Наталия Мирошниченко