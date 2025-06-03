Чиновники из Башкирии и Алтая планируют совместный визит в ДНР

Вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев предложил коллегам из Алтая совместный визит в Донецкую народную республику для налаживания контактов и продвижения продукции. Кроме того, экспозиции регионов будут вместе участвовать в промышленных выставках «Иннопром» и InRussia, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Предложения были высказаны на расширенном совещании с главой Алтая Андреем Турчаком.

Сегодня правительственная делегация Башкирии во главе с премьер-министром Андреем Назаровым прилетела в Горно-Алтайск. Визит продлится два дня.

Кроме поездки в ДНР, делегация из Башкирии предложила компаниям Алтая присоединиться к бизнес-миссии в Узбекистан. С этой инициативой выступила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Кроме того, стороны договорились об отдыхе семей участников СВО из Алтая в башкирских санаториях. «Поручил нашему социальному блоку оперативно подготовить список. Чтобы уже завтра первые семьи наших Героев приземлились в Уфе»,— написал глава Алтая в Telegram, рассказывая о договоренностях с премьер-министром Башкирии.

Идэль Гумеров