Производственная активность КНР рекордно замедлилась в мае

Сегодня были опубликованы данные о динамике индекса производственной активности (PMI) КНР по итогам мая. Индекс, составляемый экономистами Caixin/S&P Global, составил 48,3 пункта, то есть ниже 50 пунктов, что означает снижение активности. Еще в апреле PMI показал рост, составив 50,4 пункта. Майская активность также оказалась ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters,— они ожидали PMI на уровне 50,6 пункта.

Китайский PMI в мае зафиксировал первое падение с сентября прошлого года. Кроме того, объем экспортных заказов в мае показал рекордно низкое значение с июля 2023 года. Эксперты объясняют замедление производственной активности в Китае неопределенностью экономической ситуации, вызванной тарифными войнами Дональда Трампа. «Неопределенность во внешней торговле существенно выросла в дополнение к экономическим проблемам, которые существуют внутри страны,— отметил старший экономист Caixin Insight Group Ван Чжэ.— Главные макроэкономические индикаторы уже показали существенное ослабление в начале второго квартала».

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Евгений Хвостик