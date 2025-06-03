Universal, Warner и Sony ведут переговоры о выплатах за использование ИИ-контента

Universal, Warner и Sony начали переговоры с двумя ИИ-стартапами об условиях лицензирования музыки. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Потенциальное соглашение может стать прецедентом в выработке общих условий отчислений артистам и лейблам за использование музыкальных произведений моделями искусственного интеллекта. Переговоры ведутся со стартапами Suno и Udio, к которым звукозаписывающие компании подали иск в июне прошлого года, обвинив в нарушении авторских прав.

Для определения размера выплат артистам и лейблам три ведущие музыкальные компании хотят, чтобы ИИ-стартапы разработали технологию «отпечатков пальцев» и атрибуции, аналогичную идентификатору контента на YouTube. Технология должна отслеживать, кем, когда и в какой степени используется та или иная музыкальная композиция, рассказали источники газеты. Кроме того, Universal, Warner и Sony хотят непосредственно участвовать в разработке ИИ-продуктов на базе композиций артистов, которых они представляют.

Кирилл Сарханянц