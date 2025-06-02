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Умеров: Россия и Украина обменяются телами погибших в формате «6000 на 6000»

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились об обмене телами погибших, заявил глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Рустем Умеров

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

«Также мы договорились про возвращение 6 тысяч тел на 6 тысяч погибших солдат»,— сказал Рустем Умеров (цитата по ТАСС).

Заявления глав делегаций России и Украины по итогам второго раунда переговоров

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Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня. Делегации начали обсуждения около 14:45. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели по окончании встречи заключил, что она завершилась «не негативно». Президент Украины на площадке саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что на встрече Россия и Украина обменялись документами через турецкую сторону. Он также заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле

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Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Кроме того, на переговорах была достигнута договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая.

О переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая

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