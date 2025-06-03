Дорогу в Алексеевском округе Белгородской области отремонтируют за 258 млн

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области подвело итоги электронного аукциона и определило подрядчика для ремонта 7,6 км автодороги «Гезов — Хлевище — Попасное — Мирный» в Алексеевском муниципальном округе. Контракт по начальной цене 258,1 млн руб. заключили с единственным участником аукциона — местным ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Срок проведения работ — с 1 апреля до 30 июня 2026 года. За это время подрядчик должен будет обновить дорожную одежду, обустроить водосборы, автобусные остановки и тротуары, провести ремонт железобетонных водопропускных труб, восстановить площадки для сбора ТКО, обновить барьерные ограждения, благоустроить территорию.

По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» зарегистрировано в 2005 году в Белгороде для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 63,25% — Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежат Рубену Дарчиняну. Выручка за 2024 год составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

В феврале сообщалось, что компания получила подряд на четвертый этап благоустройства Центрального парка в Белгороде. Общая стоимость четырех очередей работ составляет 1,4 млрд руб. Все контракты на них достались «Белгороддорстрою».

В конце мая губернатор региона Вячеслав Гладков упомянул компанию среди участников строительства линий обороны на границе с Украиной, с которых управление капстроительства региона хочет взыскать деньги за допущенные нарушения.

Юрий Голубь