Белгородские власти подали иски к семи строителям линий обороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по итогам внутренней проверки управление капитального строительства региона направило исковые заявления в суд о взыскании денег с семи участников строительства линий обороны на границе с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале глава региона раскрыл названия ответчиков. Речь идет об ООО «БелСпецТех-строй» (сумма требований к компании — 988 тыс. руб.), ООО «Белстройплюс» (164 тыс. руб.), ООО «Сталкер» (2,59 млн руб.), ООО «Автострада» (1,92 млн руб.), ООО «Регион Сибирь» (2,88 млн руб.). Также в сообщении губернатора среди ответчиков указаны фирмы «Белгороддорстрой» и «ЭкоРесурс 36», иски к которым в картотеке дел арбитражного суда отсутствуют.

В начале недели господин Гладков заявил, что в рамках проверки строительства оборонных сооружений были выявлены нарушения на сумму 109 млн руб. Белгородская полиция также расследует дело о хищении 11,6 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ , до 10 лет лишения свободы). По нему был задержан глава новосибирского ООО «Стройинвестрезерв» Сергей Петряков.

Сергей Толмачев