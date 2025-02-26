«Белгороддорстрой» получит еще 244 млн руб. на благоустройство парка в Белгороде

Подряд на четвертый этап благоустройства Центрального парка в Белгороде получило местное ООО «Белгороддорстрой» Мадата и Рубена Дарчинян. Компания была единственным участником конкурса, контракт с ней заключили по начальной цене в 243,7 млн руб. Источник финансирования — бюджет Белгорода. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику требуется до 1 декабря 2025 года благоустроить часть территории парка и озеленить ее, установить там малые архитектурные формы. Гарантия на работы составит пять лет.

Общая стоимость четырех этапов благоустройства парка составляет 1,4 млрд руб. Все контракты на них достались «Белгороддорстрою». Они разыгрывались с апреля 2023 года. Согласно проекту обновления парка, общая стоимость работ оценивается в 1,77 млрд руб. с НДС.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Алина Морозова