В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта автодороги за 258 млн

ОГКУ Белгородской области «Центр закупок» опубликовало электронный аукцион на определение подрядчика для проведения ремонта 7,6 км автомобильной дороги «Гезов — Хлевище — "Попасное — Мирный"». Начальная цена контракта — 258,1 млн руб., следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок проведения работ — с 1 апреля до 30 июня 2026 года. За это время подрядчик должен будет обновить дорожную одежду, обустроить водосборы, автобусные остановки и тротуары, провести ремонт железобетонных водопропускных труб, восстановить площадки для сбора ТКО, обновить барьерные ограждения, благоустроить территорию.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 мая, итоги будут подводить 20 мая. Ремонт будет осуществляться за счет областного бюджета.

Вчера стало известно, что конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта 24,7 км автодороги Курск —Воронеж (Р-298) — Р-22 «Каспий» в Курской области выиграло местное ООО «Терра». Компания получила контракт по начальной цене в 1,95 млрд руб.

Ульяна Ларионова