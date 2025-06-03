В Уфе 6 и 7 июня частично закроют проезд по мосту-вставке через Белую

В Уфе из-за капитального ремонта арочного моста через реку Белую (старого) в створе улицы Воровского частично ограничат движение по соседнему мосту-вставке, сообщили в пресс-службе мэрии. 6 и 7 июня с 00:00 до 08:00 перекроют одну крайнюю полосу в направлении аэропорта.

Ремонт моста в створе Воровского начался в январе 2022 года по контракту Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) с «Уралмостостроем». Работы планируют завершить в августе. Стоимость контракта — 3,9 млрд руб.

Венера Хисамова