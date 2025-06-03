В Башкирии приняли закон о господдержке кино о традиционных ценностях

В Башкирии расширят перечень мер поддержки кинематографии, включив в него соцзаказ. Соответствующий закон приняли депутаты регионального Курултая. Документ вносит изменения в республиканский закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан». Он направлен на подпись главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одним из поддерживаемых правительством Башкирии направлений станет производство фильмов, которые транслируют традиционные духовные ценности и «воспитывают в зрителе нравственность», приводятся в пресс-релизе слова спикера Курултая Константина Толкачева.

«К направлениям государственной поддержки кинематографии отнесено выполнение социальных функций, связанных с использованием кинофильмов в воспитании детей и подростков, пропаганде здорового и социально полезного образа жизни и формировании у населения общественно значимых ценностей»,— отмечается в сообщении.

Кроме этого, поощряться будет кинообслуживание людей старшего поколения, инвалидов, детей дошкольного возраста, воспитанников школ-интернатов и детских домов.

«В интересах государства и общества — развивать киноиндустрию, поддерживать производство хороших фильмов, которые способны пробудить в человеке лучшие качества»,— прокомментировал господин Толкачев.

Наталья Балыкова