Полиция Петербурга вышла на «черных» банкиров с доходом свыше 24 млн рублей

Представители УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с Росфинмониторингом выявили группу лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью. За время совершения преступлений их общий доход превысил 24,5 млн рублей, сообщили в региональном управлении полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Офис в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе открыли с января 2022 года. Злоумышленники незаконно способствовали переводу денежных средств из безналичной формы в наличную под видом оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций. Финансы поступали на счета в кредитных организациях подконтрольных «черным» банкирам лиц. Далее деньги обналичивались через фирмы-«однодневки» и передавались клиентам за вычетом комиссии. От суммы каждой сделки взимали 2,5%.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В качестве подозреваемых задержали 11 человек. Полиция изъяла документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учета.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что обманувший россиян на 15 млн рублей кол-центр накрыли в Петербурге.

Татьяна Титаева