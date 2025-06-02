Обманувший россиян на 15 млн рублей кол-центр накрыли в Петербурге

Киберполиция накрыла кол-центр в Санкт-Петербурге, сотрудники которого за все время работы обманули россиян на 15 млн рублей. За выполнение обязанности персонал получал около 150 тыс. рублей в месяц, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк Фото: Telegram-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк

Объявление о наборе сотрудников было размещено на онлайн-сервисе. Куратор дал задание переехать в Петербург для обеспечения технической поддержки оборудования кол-центра. Далее работники получили технику и арендовали квартиру для ее установки. Такой узел связи использовался для массового обзвона россиян из-за границы. Одним из пострадавших от рук мошенников стал житель Северной столицы, который лишился 700 тыс. рублей.

При обыске у подозреваемых изъяли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт. Далее проведут экспертизы и исследования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что изобретатель-электротехник из Петербурга передал мошенникам 43,4 млн рублей.

Татьяна Титаева