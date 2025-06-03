За полгода из Нижегородской области выдворили почти 450 нелегальных мигрантов

Почти 450 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области за пределы России с начала года. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП 3 июня.

По данным судебных приставов, большинство отправленных на родину нелегалов — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, а также граждане Киргизии и Туркмении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале июня из Нижегородской области в Нигерию отправили нелегалов, не имевших право жить и работать в России.

Андрей Репин