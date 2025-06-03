В Башкирии могут ввести квоты для трудоустройства участников СВО

В Башкирии рассматривают вопрос о введении квот для трудоустройства бывших участников специальной военной операции. Для этого может быть разработан специальный закон «Об определении числа рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Республике Башкортостан», рассказали «Ъ-Уфа» в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, при разработке нормативного акта будет учтен опыт других регионов, например, Самарской области. Там работодатели, численность сотрудников которых превышает 100 человек, с 1 сентября будут обязаны выделить 1% от рабочих мест бывшим военнослужащим. Аналогичная мера действует с 1 января в Санкт-Петербурге.

«В случае принятия аналогичной меры поддержки в Республике Башкортостан около 1100 работодателей должны будут зарезервировать 5030 рабочих мест для участников СВО»,— говорится в ответе минтруда на запрос «Ъ-Уфа».

В то же время, отметили в министерстве, в Башкирии уже есть действенные механизмы для содействия занятости участников СВО и членов их семей. Например, работодатели, трудоустраивающие участников СВО, за полгода могут получить до 100 тыс. руб. компенсации.

В 2024 году в Башкирии действовало 43 меры поддержки участников СВО. Для этого из регионального бюджета было выделено 13,4 млрд руб.

Идэль Гумеров