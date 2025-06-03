В «Блокноте» появились возможности форматирования из Word

Американская корпорация Microsoft добавила в «Блокнот» базовые средства форматирования текста. Нововведение пока доступно в тестовых сборках Windows 11 в каналах Canary и Dev.

Обновленная версия текстового редактора поддерживает жирный шрифт и курсив, заголовки, списки, гиперссылки и даже язык разметки Markdown. Панель инструментов, появившаяся в верхней части окна, делает работу с текстом визуально ближе к интерфейсу Microsoft Word.

Новое оформление «Блокнота» позволяет пользователю свободно переключаться между отформатированным текстом и исходным кодом Markdown, что расширяет возможности экспорта и редактирования. При этом останется возможность создавать файлы в классическом режиме без форматирования. Поддержка Markdown дает возможность не только структурировать текст, но и использовать редактор для создания HTML-страниц и документов в формате PDF.

Евгений Федуненко