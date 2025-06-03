Fplus представила прототип российской игровой консоли с кнопками на кириллице

Компания Fplus продемонстрировала три прототипа портативной игровой консоли, работающих на отечественных операционных системах Alt OS, «Аврора» и Uncom OS. Каждое устройство представляет собой комплект для разработчиков игр (developer kit): модели отличаются размерами экрана, расположением элементов управления и предназначены для тестирования производительности и совместимости софта на базе российского ПО.

Отличительным дизайнерским решением стали кнопки с кириллицей: вместо привычных латинских ABXY здесь используются символы АБВГ. При этом лишь кнопки и операционная система разработаны в России, тогда как процессор и основные комплектующие произведены за рубежом. Технические характеристики линеек Fplus пока неизвестны, а уровень технологической готовности проекта оценивается как TRL 5, что соответствует средней стадии прототипирования.

В руководстве Fplus считают, что полное импортозамещение комплектующих займет до пяти лет. Консоль планируется внести в реестр Минпромторга, со временем в ней могут использоваться российские процессоры.

Евгений Федуненко