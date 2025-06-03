Спрос на прессовщиков в Санкт-Петербурге вырос на 159% за год

Прессовщики возглавили рейтинг прироста востребованности среди рабочих и линейных профессий в Санкт-Петербурге — количество предложений для них выросло на 159% с весны 2024 года. Такими данными поделились с «Ъ-СПб» в компании «Авито Работа». Средняя зарплата, предлагаемая кандидатам на должность прессовщика при фиксированном графике составила 69,6 тыс. рублей в месяц.

На втором месте в списке значатся операторы пунктов выдачи заказов — спрос на них за год вырос на 118%, средняя предлагаемая зарплата составила 48,4 тыс. рублей в месяц. Замыкают тройку сортировщики с ростом востребованности на 47% и средней предлагаемой оплатой труда в 66 тыс. рублей в месяц.

У соискателей за тот же период больше всего вырос интерес к вакансиям сельскохозяйственных рабочих (+83%). Помимо этого, увеличилось число запросов на работу сортировщиками (+20%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, согласно опросу, каждый пятый петербуржец по-настоящему любит свою работу.

Артемий Чулков