Каждый пятый опрошенный петербуржец по-настоящему любит свою работу

Лишь 22% опрошенных петербуржцев признались, что по-настоящему любят свою работу. Исследование провели специалисты рекрутингового сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средняя оценка по пятибалльной шкале в 2025 году составила 3,6. В 2024-м она равнялась 3,1. При этом за год в Петербурге существенно выросла доля тех, кто абсолютно доволен своей работой (5 баллов), — с 10% до 22%. Также стало больше оценивающих свою работу «на троечку» (с 28% до 37%).

«В разрезе возраста больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше (сразу 28% поставили 5 баллов), а вот среди молодежи (от 18 до 24 лет) таких лишь 15%»,— рассказали в компании.

Оставаться на нелюбимой работе при условии хорошего заработка, согласно опросу платформы, готовы 54%. Чаще других респондентов так отвечали представители рабочих профессий (55%), а также транспортники (53%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы на 25% активнее стали искать работу перед летом.

Дарья Астанина