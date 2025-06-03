Два уголовных дела завели после ДТП с Rolls-Royce в Санкт-Петербурге

Несколько уголовных дел завели в результате ДТП, в котором водитель автомобиля Rolls-Royce наехал на мотоциклиста в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

31 мая водитель Rolls-Royce, двигаясь по Петергофскому шоссе, сбил водителя мотоцикла Harley-Davidson, развернувшись через двойную сплошную. Потерпевшего госпитализировали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

По данным регионального управления МВД, в отношении водителя возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Фонтанка» сообщила, что на водителя Rolls-Royce также завели уголовное дело о покушении на убийство (ст. 105 УК). По информации издания, водитель получил права только в 2024 году, и за это время его оштрафовали 41 раз за нарушения ПДД.