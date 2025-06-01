Байкер на Harley-Davidson пострадал в ДТП с Rolls-Royce на юго-западе Петербурга

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в котором пострадал байкер. Дорожный инцидент произошел накануне, 31 мая, в 16:59 на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 37-летний водитель за рулем автомобиля Rolls-Royce, выполняя разворот, совершил столкновение с мотоциклом Harley-Davidson под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП байкера госпитализировали в тяжелом состоянии. Все подробности дорожного происшествия в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два студента колледжа попали в больницу после ДТП на автодороге «Павловск — Косые Мосты» в Ленинградской области.

Андрей Цедрик