Сын дальневосточного рыбопромышленника Олега Кана обвиняется в контрабанде

В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Курильский Универсальный Комплекс» Александра Кана – сына известного сахалинского предпринимателя Олега Кана, которого в СМИ называют «крабовым королем». Младший Кан, как и отец, обвиняется в контрабанде краба (ч. 3 ст. 226.1 УК), уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК), а также участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК).

По версии следствия, с 2014 года по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра Кана, через коммерческие организации ООО «Монерон», ООО «Курильский Универсальный Комплекс» и ООО «Приморская Рыболовная Компания» контрабандопой ставлял живого краба в Японию, Республику Корея и КНР.

Всего незаконно вывезено более 3 тыс. т краба на сумму более 2,6 млрд руб. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 млн руб.

Уголовное дело в отношении Александра Кана направлено во Фрунзенский райсуд Владивостока. Процесс будет заочным – Кан-младший находится в международном розыске.

26 апреля прошлого года Приморский крайсуд заочно признал Олега Кана виновным в организации убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК), совершенного в октябре 2010 года во Владивостоке. По версии следствия, Олег Кан подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил.

21 марта прошлого года арбитраж Приморья признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу государства с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, ему подконтрольных, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб.

Арбитраж согласился с доводами Генпрокуратуры, что сделки по предоставлению Росрыболовством подконтрольным иностранному инвестору Олегу Кану (по данным надзорного ведомства, он имеет вид на жительство в Республике Корея) компаниям квот на вылов водных биоресурсов «являются ничтожными», «противны не только основам нравственности, но и правопорядка» и «препятствуют обеспечению безопасности государства».

Алексей Чернышев, Владивосток