Трамп: возможное соглашение с Ираном не допустит какого-либо обогащения урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное соглашение по ядерной программе не допустит какого-либо обогащения урана в Иране. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Согласно нашему потенциальному соглашению, Мы не допустим никакого обогащения урана!» — написал президент США, добавив, что прошлая администрация Соединенных Штатов «давно должна была помешать Ирану проводить обогащения».

В субботу посредник в переговорах, министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди, передал Ирану предложения США по ядерному досье. Среди пунктов соглашения перечислены отказ Тегерана от обогащения урана и вывоз за границу всего высокообогащенного сырья. Ни с одним из них Иран не согласился.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, Иран собирается отклонить предложение США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».