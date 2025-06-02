Reuters: Иран намерен отклонить предложение США по ядерной сделке

Иран собирается отклонить предложение США по сворачиванию ядерной программы. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранского дипломата, близкого к переговорной группе. По его словам, сделка Тегерана и Вашингтона «обречена на провал», поскольку не отвечает интересам Ирана и не смягчает позиции США по обогащению урана.

«В этом предложении позиция США по обогащению на иранской территории остается неизменной, и нет четкого объяснения относительно отмены санкций»,— уточнил собеседник агентства.

Поскольку Иран хочет заниматься обогащением урана в мирных целях и не строит планы по производству ядерного оружия, соглашение с США не может отвечать его интересам, пояснил дипломат. Источник Reuters добавил, что Тегеран считает предложение Вашингтона «нереализуемым». Американская сторона пытается навязать «плохую сделку», убеждены в Иране.

В субботу посредник в переговорах, министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди, передал Ирану предложения США по ядерному досье. Среди пунктов соглашения перечислены отказ Тегерана от обогащения урана и вывоз за границу всего высокообогащенного сырья. Ни с одним из них Иран не согласился.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».