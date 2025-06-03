Два часа против лидера
Теннисист Андрей Рублев уступил в 1/8 финала Roland Garros первой ракетке мира Яннику Синнеру
В последнем матче девятого дня Открытого чемпионата Франции Андрей Рублев на корте «Филипп Шатрие» в трех партиях проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Последнего российского участника мужской сетки грунтового мейджора из Парижа провожал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.
Андрей Рублев
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Статистика Янника Синнера перед этой встречей выглядела для Андрея Рублева устрашающе. В трех предыдущих матчах на нынешнем турнире итальянец отдал всего 22 гейма — и это при том, что, например, в 1/16 финала его соперником был 34-й номер мирового рейтинга чех Иржи Легечка. На фоне нестабильной игры, которую в этом году показывает Рублев, теннис Синнера выглядит очень солидным. Неудивительно что французская газета L’Equipe в качестве анонса к вечернему матчу понедельника поместила материал не с разбором стратегии и тактики, а заметку под ироничным названием «Возвращение авантюриста», посвященную тренеру россиянина Марату Сафину и, в частности, его путешествиям по Южной Америке.
Итоги систематической работы Сафина в команде Рублева по ходу грунтового сезона, который был отмечен для россиянина выходом в финал недавного турнира категории 500 в Гамбурге, едва ли стоит оценивать по горячим следам.
Ее последствия, вполне возможно, проявятся в полной мере несколько позже, а пока можно лишь констатировать тот факт, что по уровню игры нынешний безоговорочный лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) оторвался от бывшей пятой ракетки мира очень далеко.
Правда, начинался матч довольно перспективно. В первом гейме на подаче Синнера было 15:40, то есть Рублев получил возможность сразу выйти вперед. Однако итальянец вовремя прибавил, шанс этот испарился, а следующего брейк-пойнта россиянину пришлось ждать более полутора часов: в пятом гейме третьей партии Синнер имел «меньше», но Рублев неудачно принял вторую подачу. К тому времени итальянец выиграл две партии и сомнений в его победе практически не оставалось. Третья партия получилась самой интересной, зрителям на арене «Филипп Шатрие» не возражали против продолжения, но в последнем гейме Синнер все-таки сделал решающий брейк. В итоге — 6:1, 6:3, 6:4 ровно за два часа.
Сыграв в четвертом круге Roland Garros, Рублев улучшил свой прошлогодний результат на парижском мейджоре. Это позволило ему сохранить нынешнее 15-е место в мировом рейтинге.
Примерно там же через неделю россиянин будет стоять и в классификации, учитывающей очки, заработанные в нынешнем сезоне, по которой происходит отбор на итоговый турнир АТР. В целом итоги этого Roland Garros Рублев оценивает для себя положительно — как с точки зрения результата, так и в плане поведения на корте. И это действительно объективная оценка, поскольку привычных психологических срывов ему удалось избежать. Решение по поводу продолжения работы с Маратом Сафиным, по словам теннисиста, будет принято в ближайшее время. Сам Рублев хочет, чтобы Сафин остался в его команде, но в разговоре с корреспондентом «Ъ» отметил: «Посмотрим, как пройдут переговоры».
В любом случае перед Wimbledon Рублев планирует выступить на травяном турнире в Галле. Синнер же четвертьфинале Roland Garros сыграет с Александром Бубликом из Казахстана, который, показав великолепный зрелищный теннис с эйсами на второй подаче и ювелирными укороченными ударами, обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4, впервые попав в восьмерку сильнейших на турнире Большого шлема. Другую пару четвертьфиналистов в верхней половине сетки составили 24-кратный триумфатор мейджоров серб Новак Джокович, победивший британца Кэмерона Норри — 6:2, 6:3, 6:2, и прошлогодний финалист Roland Garros Александр Зверев из Германии, чей соперник, голландец Таллон Грикспор при счете 4:6, 0:3 отказался от продолжения борьбы из-за травмы мышц живота.