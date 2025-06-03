Запорожская область осталась обесточена в результате обстрелов ВСУ

В результате обстрелов ВСУ вся Запорожская область осталась обесточена. Удары повредили высоковольтное оборудование на северо-западе региона. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как сообщил господин Балицкий, министерству энергетики Запорожской области поручено разработать резервные источники электроэнергии. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

Несколько муниципальных округов Херсонской области также были частично обесточены в результате массированной атаки беспилотников. По данным ТАСС, электроснабжение пропало в Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском округах.