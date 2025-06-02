Россельхознадзор: 95% «алтайского меда» не имеет отношения к Алтаю

95% меда с этикеткой «алтайский» на самом деле производится за пределами Алтая. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова.

«Мы посмотрели 36 продуктов с географическим указанием и самое больное — это, конечно, алтайский мед. "Алтайский мед" у нас 348 компаний производили в 58 регионах. И самое главное — 95% произведено за границами Алтая, Республики Алтай»,— рассказала госпожа Цветкова на пленарной сессии «Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия» (цитата по «Интерфаксу»).

Такая же ситуация возникает и с адыгейским сыром, добавила она. Системы проверки показали, что только 26 производителей сыра действительно находятся в Адыгее. «Мы посмотрели, откуда у них молоко. Оказалось, Белгород, Воронеж, Татарстан»,— уточнила советник руководителя Россельхознадзора.

Ведомство призывает регионы наладить эту сферу, в частности, обратить внимание на извлечение выгоды из географических наименований, заключила госпожа Цветкова.