Не грози южному центру

О том, что Москва приближается к лимиту, почему парижский центр «затухает», а воронежский, напротив, бурно развивается, а также внезапно о том, где лучший в мире лук, шла речь на центральной пленарной сессии в рамках 17-го форума «Зодчество ВРН». В этом году организаторы предложили участникам порассуждать о том, каким должен быть центр города. А ведущие панельной дискуссии еще более сузили вопрос: какую роль играет удобный центр в конкуренции между городами и что Воронеж может противопоставить достаточно близкой и комфортной Москве? Ответы на эти вопросы попытался узнать корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.

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Настроение участников панельной дискуссии в рамках форума «Зодчество ВРН» было приподнятым: и хозяева, и гости предпочитали говорить о хорошем. Открывший дискуссию губернатор Александр Гусев был оптимистичен. Сообщив, что последние три недели провел в столице, где учился в Академии генерального штаба, он признался, что с огромной радостью вернулся в Воронеж.

«Не обижая нашу столицу, должен сказать, что это не города для жизни. Чтобы люди оставались в городах, нужно не только создавать красивые с архитектурной точки зрения жизненные пространства, транспортную и инженерную инфраструктуру, которая активно развивается в Москве, но и сохранять неповторимость, историчность. Если этой духовности в городе не будет, никакие суперсовременные и очень комфортные сооружения, здания и пространства людей не удержат. И я уверен, что Москва приближается к лимиту населения, после которого будут нарастать проблемы, а комфорт среды начнет снижаться, несмотря на колоссальные средства, которые будут вкладываться. Территория, перенасыщенная людьми, на мой взгляд, непривлекательна для жизни»,— высказался глава региона.

Разговор от Воронежа и Москвы свернул на юг — к городу Худжанду, откуда прибыл председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода. У Худжанда многотысячелетний опыт развития городской среды — ведь это не что иное, как основанная Александром Македонским Александрия Эсхата. Но господин Ахмадзода начал с другого.

«Самые ранние овощи и фрукты спеют у нас! — сообщил он.— Это лучшие витамины, которые нужны России. Мы сегодня в узком и широком формате договорились с уважаемым губернатором о создании совместных предприятий — логистических центров для сельхозпродукции. Только Согдийская область выпускает 3 млн т овощей и фруктов. Первое место в мире занимают наши абрикосы! Лучший ранний лук у нас!»

По словам гостя, его родной регион сегодня переживает строительный бум. «Город делит Сырдарья, у нас, как и у вас, есть правый и левый берег. На правом мы для туристов и народа сделали набережную длиной 15 км. И утром, и вечером там полно народу. А за этой дорожкой строятся современные отели, бизнес-центры и развлекательные места для туристов. Это божий дар, который и в Воронеже есть»,— рассказал он.

Фотогалерея И вот уже зовут по «Зодчеству» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ключевая тема форума в этом году — "Центр города" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал в дни форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители изучают программу форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 20 Ключевая тема форума в этом году — "Центр города" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал в дни форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители изучают программу форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Об актуальных проблемах говорил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин. Впрочем, речь шла совсем не о Воронеже. «В последние 20 лет центр Парижа стал угасать — был отдан на откуп туристам. А когда приходит турист, местные жители начинают уходить вместе с магазинами, в которых они обслуживались, школами и так далее. Почему угасает центр? Эта проблема в меньшей степени выражена в Воронеже и в большей — в других городах Центрального федерального округа. Девелоперская застройка ушла в подбрюшье и забрала большое количество траффика, забрала молодежь»,— объяснял эксперт.

Говоря о темах, которые особенно волнуют горожан, мэр Воронежа Сергей Петрин назвал общественный транспорт, но высказался о нем коротко: «Думаю, не стоит тут подробно комментировать — понятно почему». Градоначальник предпочел порассуждать о благоустройстве набережных. «Наше водохранилище — это изюминка, водный объект, который есть далеко не у каждого города. То, что мы уделяем большое внимание развитию наших набережных,— замечательный пример привлечения туристического потока»,— похвалил он работу своей команды. Также Сергей Петрин пообещал подарить участникам дискуссии маленькие статуэтки с новым, альтернативным котенку с улицы Лизюкова символом города: вороном, держащим в клюве за шиворот ежа.