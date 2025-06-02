И вот уже зовут по «Зодчеству»

30 и 31 мая в Воронеже прошел 17-й форум «Зодчество ВРН». В Воронежском концертном зале были организованы сессии, заседания, дискуссии и презентации по темам, посвященным созданию востребованной в городских центрах инфраструктуры, работе с историческим наследием и ОКН, экологии, транспортной мобильности, развитию малого бизнеса и не только. А в Доме архитектора впервые в рамках отдельной программы прошли мероприятия для детей. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ключевая тема форума в этом году — "Центр города" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал в дни форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители изучают программу форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 20 Ключевая тема форума в этом году — "Центр города" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал в дни форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители изучают программу форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков