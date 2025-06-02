И вот уже зовут по «Зодчеству»
В Воронеже состоялся 17-й архитектурный форум
30 и 31 мая в Воронеже прошел 17-й форум «Зодчество ВРН». В Воронежском концертном зале были организованы сессии, заседания, дискуссии и презентации по темам, посвященным созданию востребованной в городских центрах инфраструктуры, работе с историческим наследием и ОКН, экологии, транспортной мобильности, развитию малого бизнеса и не только. А в Доме архитектора впервые в рамках отдельной программы прошли мероприятия для детей. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
1 / 20