В регионах Черноземья продолжает работать федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Горожане выбирают общественные пространства, которые нужно благоустроить в первую очередь. Эксперты отмечают, что проект способствует улучшению городской среды, но его эффективность снижают проблемы с контролем работ и последующей эксплуатацией благоустроенных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект детской площадки на улице Карла Маркса Рисунок: Городская администрация Воронежа Проект комсомольского сквера у спорткомплекса «Луч» в Белгороде Рисунок: пресс-служба / Городская администрация Белгорода Проект бульвара на улице Карла Маркса в Воронеже Рисунок: пресс-служба / Городская администрация Воронежа Проект парка отдыха «Ласки» в Ласковском карьере в Тамбове Рисунок: пресс-служба / Городская администрация Тамбова Следующая фотография 1 / 4 Проект детской площадки на улице Карла Маркса Рисунок: Городская администрация Воронежа Проект комсомольского сквера у спорткомплекса «Луч» в Белгороде Рисунок: пресс-служба / Городская администрация Белгорода Проект бульвара на улице Карла Маркса в Воронеже Рисунок: пресс-служба / Городская администрация Воронежа Проект парка отдыха «Ласки» в Ласковском карьере в Тамбове Рисунок: пресс-служба / Городская администрация Тамбова

Скверы, площади, дворы В рамках федерального проекта ФКГС продолжается работа на объектах, выбранных в 2017–2018 годах и ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», действовавшего с 2019 по 2024 год.

С 2025 года проект ФКГС реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно данным официального портала, с 2019 года в России удалось благоустроить 110,4 тыс. территорий, из которых 38,4 тыс.— общественные пространства, такие как парки, скверы и площади, а 71,9 тыс.— дворы многоквартирных домов.

Основная задача проекта — не только благоустроить города, но и придать новый импульс развитию муниципалитетов, усилив вовлеченность жителей в решение местных проблем. Предполагается, что ФКГС улучшит качество городской среды к 2030 году в полтора раза.

В текущем году состоится очередной цикл всероссийского голосования по выбору общественных территорий для обновления. Предложения локаций принимаются через портал госуслуг с 15 января по 23 марта. Затем с 24 марта по 7 апреля муниципалитеты определят финальный список объектов, само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Отдать голос предлагается через онлайн-платформу, мобильное приложение или на месте дежурства волонтеров в общественных местах. В рамках отработанного алгоритма весной 2026 года в ходе электронных аукционов определят подрядные организации для реализации проектов.

От крупного к мелкому

Итоги голосования за 2024 год показали, какие объекты получили наибольшую поддержку жителей в областных центрах Черноземья и будут реализованы в 2025-м.

Так, в Тамбове предлагались на выбор три территории: берег реки Студенец, Бокинские пруды и ставший победителем Ласковский карьер. Этой зимой в мэрии представили эскизный проект будущего парка отдыха «Ласки». Из федерального бюджета на благоустройство этой территории выделено 107 млн руб., поделился в Telegram-канале градоначальник Максим Косенков.

Известно о пяти эскизных проектах территорий-претендентов на благоустройство в 2026 году: жителям предложат выбрать между территорией вдоль реки Студенец (от улицы Советской до Рассказовского шоссе), набережной реки Жигалки, территориями возле Телецентра и вдоль Бокинских прудов (от микрорайона МЖК до поселка Строитель), а также пространством возле культурно-досугового центра «Мир».

В Воронеже год назад выбирали между благоустройством бульвара на улице Карла Маркса и сквером «Надежда» рядом с памятником жертвам белого террора. По итогам голосования был выбран бульвар — по данным мэрии Воронежа, работы обойдутся в 300 млн руб. Впрочем, по предварительным данным мэрии, сквер «Надежда» появится в списке для голосования в 2026 году.

В этом году в список вошли небольшие пространства: скверы имени Виталия Злотникова, генерала Александра Лизюкова, Михаила Калашникова, Николая Станкевича, Серафимовича, «Совенок», «Ратный», «Мемориальный», «Героев Стратосферы», «Горняков», «Одесский», «Авиаторов», «Кадетский», «Алексеевский», Софьи Перовской, «Петровский», бульвар «Героев Сталинграда», территория от дворца спорта «Юбилейный» до Заставского пилона.

«У нас довольно много крупных пространств уже обновлено за время реализации проекта, например проспект Революции. Однако в последнее время мы видим запрос со стороны жителей на благоустроенные территории рядом с домом. Посыл горожан понятен: если кто-то живет на левом берегу, почему он должен голосовать за сквер в центре? В связи с этим в текущем году решили пересмотреть подход в пользу мелких пространств»,— сообщили Guide в пресс-службе городской администрации. Там добавили, что перспективы городских пространств заключаются в увеличении объемов озеленения и расширении функциональности площадок (не только детских, но и спортивных, для выгула собак и прочих).

По решению жителей

В Курске в результате прошлогоднего голосования в рамках проекта в 2025 году ожидается обновление семи территорий: сквера перед почтамтом на Красной площади, пространств вокруг озера по улице Студенческой и на улице 2-й Новоселовке у Стрелецкого озера, скверов на улицах Гагарина, Краснознаменной и Интернациональной, а также «Пеликана» у Привокзальной площади.

В Белгороде отбор прошли три локации. Благоустройство бульвара Первого Салюта потребует 30,5 млн руб. На работы в Комсомольском сквере у спорткомплекса «Луч» предполагается потратить 37,8 млн руб. Сквер возле храма Почаевской иконы Божьей Матери благоустроят за 40,8 млн руб.

В Липецке лидером прошлогоднего голосования стала территория пруда между поселком Сырский Рудник и микрорайоном Елецкий — ее обустроят за 8,9 млн руб. В список из десяти объектов, подлежащих благоустройству, вошли скверы в районе улиц Катукова, Прокатной и на Лебедянском шоссе (предполагается потратить 3,2 млн руб.), площадь Горскова, зона отдыха «Крепость» на улице Водопьянова (здесь работы обойдутся в 6,1 млн руб.), пешеходные зоны по улицам Папина, Вермишева (6,9 млн руб.) и Катукова (5,9 млн руб.) и аллея вдоль реки Липовки (1,7 млн руб.). Всего липчане выбирали из 24 локаций.

В Орле в прошлом году не выбрали сквер имени Иванова и набережную Дубровинского, решив благоустроить сквер Танкистов. Но остается вероятность, что, как и в Воронеже, предложенные территории появятся в списках на 2026 год.

Не только липы и клены

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков считает, что основной проблемой благоустройства российских городов является перекос в сторону автомобилизации, который делает улицы неудобными для пешеходов и велосипедистов, увеличивает пробки и ухудшает экологию. Вторая острая проблема — недостаток озеленения, что ведет к загрязнению воздуха, перегреву улиц и снижению комфортности среды. Третья — неосвоенные пространства между застройками, превращающиеся в пустыри вместо благоустроенных зон. «В целом федеральный проект способствует улучшению городской среды, особенно в малых и средних городах. Однако его эффективность снижается из-за проблем с контролем, финансированием и эксплуатацией объектов после благоустройства. Если работа над этими проблемами будет усилена, то программа может дать еще более значимые результаты и реально изменить облик российских городов к 2030 году»,— считает эксперт.

Проблемы с содержанием парков и скверов связаны с нехваткой ресурсов и специалистов по уходу за растениями, считает директор ООО «Дикий мир» Ольга Гончарова. При этом происходит немало положительных изменений: сотрудников управ периодически отправляют на обучение и мастер-классы для повышения уровня квалификации. Также регулярно разыгрываются тендеры на уход за насаждениями в общественных пространствах: например, в Воронеже в парке «Орленок», на Советской площади и т.д. В целом в Воронеже проводится достойная работа в этом направлении, уверена эксперт.

«Застройщики начали уделять внимание озеленению, в общественных локациях реализуются качественные проекты ландшафтного дизайна. Однако интересно было бы увидеть расширение матрицы высаживаемых деревьев и кустарников. Сейчас в основном используются липы, клены, черемуха, ели, можжевельники, кизильник, спирея и дерн. А ведь уже давно внедряются более современные клумбы с многолетними цветочными и злаковыми растениями. Можно обратить внимание на опыт крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, где активно применяются подобные решения. Это значительно разнообразит внешний вид города»,— добавила госпожа Гончарова.

Здоровая среда

В городской среде наметилась еще одна важная тенденция — стремление к здоровому образу жизни, влияющее на характер развития общественных пространств, считает глава архитектурного бюро Archivista Маргарита Авдышева. «Раньше спортивные площадки были довольно однообразными, монофункциональными и невзрачными. Сейчас же в крупных городах можно найти множество мест для различных физических активностей, где занимаются люди разного возраста. Жителей мегаполисов уже не удивишь зонами для йоги, бега, широкими велодорожками, рампами для скейтбордов и другими сооружениями такого рода, которые гармонично интегрируют в окружение, адаптируют к архитектуре. Тренд на создание функционально вариативных территорий для досуга будет только нарастать»,— заключает госпожа Авдышева.

Сам проект ФКГС задает важные ориентиры для комплексного обновления инфраструктуры, требуя слаженного взаимодействия государственных структур, добавляет глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев. «На примере столицы можно проследить различные тренды, их долгосрочное влияние на городскую среду и то, куда будут двигаться регионы в этом контексте. Полагаю, что вскоре везде существенно увеличится процент озелененных территорий, появятся точки притяжения и расширятся пешеходные зоны,— комментирует архитектор.— Эти достижения резко контрастируют с ситуацией двадцатилетней давности, когда внимание к благоустройству и комфорту жителей оставляло желать лучшего».

Анна Швечикова