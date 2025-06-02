Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинцы, желая воссоединиться с детьми после их изъятия в Европе, не обращаются в загранучреждения своей страны. Вместо этого, подчеркнул господин Мединский, они просят помощи у российских консульств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Довольно много украинцев уехало в Европу вместе с детьми... Только весной прошлого года было заявлено, что 255 детей было изъято социальными службами Германии и нескольких других государств у родителей в соответствии с правилами ювенальной юстиции»,— пояснил помощник президента в эфире телеканала «Россия 24».

Украинские загранучреждения не занимаются такими ситуациями, уточнил господин Мединский, поскольку «Украина не хочет ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения». В результате воссоединением родителей с детьми вынуждена заниматься Россия, добавил он.

Владимир Мединский также прокомментировал «похищение» Россией украинских детей. По его словам, Киев использует эту тему в политических целях, на самом деле Москва не похищает, а спасает детей.

После переговоров в Стамбуле господин Мединский подтвердил, что украинская сторона передала российской полный список детей для возвращения. В нем 339 фамилий. Глава делегации РФ отметил, что речь идет не о 1,5 млн или 200 тыс. детей, о которых Киев говорил ранее.