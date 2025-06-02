В РЖД рассказали о спасшем сотни пассажиров машинисте поезда под Брянском

После обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области машинист Павел Мишин применил экстренное торможение. В результате состав успел снизить скорость, благодаря чему удалось сохранить жизни сотней людей, сообщили в РЖД. Машинист погиб при исполнении служебных обязанностей.

«(Машинист.— "Ъ") приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении <...> Действия Павла Мишина — пример высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества»,— сказано в сообщении РЖД.

Компания пообещала предоставить необходимую помощь семье погибшего. Дети до совершеннолетия будут получать выплаты, им окажут содействие в получении образования. Количество детей и их возраст в сообщении не уточняется.

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва вечером 31 мая. 7 человек погибли, 104 пострадали, из них 64 госпитализированы в Брянск и Москву. Среди пострадавших есть грудные дети.

Екатерина Отрашкевич