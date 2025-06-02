Разъединенные демократы

Представители непарламентской демократической оппозиции обсуждают возможность создания альянса перед думскими выборами, в который могут войти несостоявшийся кандидат в президенты Борис Надеждин, ликвидируемая Минюстом «Гражданская инициатива», а также незарегистрированная партия «Рассвет». Правда, сами участники возможной коалиции в оценке ее перспектив расходятся: одни полагают, что вновь объединившиеся демократы могли бы рассчитывать на несколько мест в парламенте, другие не видят даже шансов на регистрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (слева) и Андрей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Борис Надеждин (слева) и Андрей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Об идее создания новой политической партии “Ъ” рассказал экс-начальник штаба по выдвижению Бориса Надеждина на президентские выборы политтехнолог Дмитрий Кисиев. По его словам, помимо господина Надеждина в эту организацию могут войти незарегистрированная партия «Рассвет» и ликвидируемая Минюстом «Гражданская инициатива».

Напомним, в 1999 году Борис Надеждин стал депутатом Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), однако в следующий созыв федерального парламента он переизбраться не сумел. После этого политик состоял в «Правом деле», сотрудничал с «Партией роста», а также был муниципальным депутатом от «Справедливой России». Неожиданный взлет политической карьеры господина Надеждина случился в конце 2023 года, когда «Гражданская инициатива» выдвинула его кандидатом в президенты. Впрочем, Центризбирком (ЦИК) отказал экс-депутату Госдумы в регистрации, выявив брак при проверке подписей в его поддержку.

Партия «Гражданская инициатива» была основана в 2013 году бывшим министром экономики (1992–1993) и одним соучредителем СПС Андреем Нечаевым. В мае 2025 года Минюст подал иск о ее ликвидации из-за неучастия в выборах (см. “Ъ” от 17 мая). В свою очередь, основателем незарегистрированной партии «Рассвет» является журналистка Екатерина Дунцова (внесена в реестр иностранных агентов), которая тоже намеревалась принять участие в президентских выборах, но не была допущена до сбора подписей, поскольку ЦИК выявил ошибки в ее документах.

Борис Надеждин и Екатерина Дунцова (внесена в реестр иностранных агентов) подтвердили “Ъ”, что информация о возможном объединении имеет под собой основания.

Господин Надеждин напомнил, что их взаимодействие длится еще со времен президентской кампании, а переговоры между партиями «Рассвет» и «Гражданская инициатива» будут актуальны «в ближайшие месяцы с учетом прояснения статуса этих партий». «Катастрофа 2003 года, когда СПС и "Яблоко" (по отдельности.— “Ъ”) не прошли в Госдуму, лучший урок»,— пояснил он. Объединение, по мнению Бориса Надеждина, способно задать «нужный фон» для консолидированного голосования избирателей с демократическими взглядами за одну партию, способную выдвинуть список на думских выборах. Екатерина Дунцова (внесена в реестр иностранных агентов) сказала “Ъ”, что объединение возможно на съезде «Рассвета» в сентябре: по ее мнению, оставшимся в стране представителям демократической оппозиции «делить нечего», и быть «разъединенными», как покинувшие страну активисты, они не хотят.

Правда, Андрей Нечаев шансов регистрации объединения не видит. «Идея интересная, но в настоящее время неактуальная»,— заявил он “Ъ”. Кроме того, c самим политиком пока никто переговоров о возможном альянсе не вел.

Политтехнолог и генеральный секретарь незарегистрированной Партии любителей пива Константин Калачев тоже не верит в создание новой политической силы. «Главное препятствие для любых партийных проектов — нежелание власти усложнять систему. До (выборов в Госдуму.— “Ъ”) 2026 года никаких новых регистраций не будет»,— прогнозирует он. А политолог Александр Кынев просто не видит у этого объединения политических перспектив. По его мнению, представители несистемной оппозиции говорят о возможном блоке, чтобы привлечь спонсоров и напомнить о себе сторонникам. В выборах 2026 года участники «мифической коалиции» смогут в лучшем случае вести переговоры о включении в списки системных партий, и то не все, резюмирует эксперт.

Божена Иванова