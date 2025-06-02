Вычет с препятствиями

Практику применения региональных и федерального инвестиционных налоговых вычетов чиновники и эксперты 2 июня обсудили на заседании круглого стола в Совете федерации. Было отмечено, что давно действующий региональный вычет на инвестиции пользуется популярностью у бизнеса, но компании опасаются, что далее он будет вытесняться его новой разновидностью, увязанной с важными для властей проектами технологического суверенитета. Применение же нового федерального инвествычета сейчас ограничено жесткими правилами его предоставления, из-за которых выделенный на этот год лимит в 150 млрд руб. может быть даже не выбран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ

Используя действующий с 2018 года региональный инвестиционный налоговый вычет (РИНВ) компании могут уменьшить налог на прибыль, уплачиваемый в бюджет субъекта РФ, на 90% от объема инвестиций. Условия применения этой льготы различаются в зависимости от региона.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) устроен иначе — он направлен на частичную компенсацию произошедшего с 2025 года роста ставки налога на прибыль с 20% до 25%.

Компании пяти отраслей (добыча, обработка, обеспечение электроэнергией, газом и паром, гостиничный бизнес и общепит, научные разработки и исследования), инвестирующие в оборудование и технологии, с помощью такого вычета могут компенсировать 3% таких расходов.

Как сообщил на заседании директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков, в 2023 году РИНВ предоставлено на сумму 69 млрд руб., за три квартала 2024-го — 36,5 млрд руб. Этот механизм стал еще более востребованным у бизнеса после снятия ограничения по сроку его применения (ранее был ограничен 2027 годом), что позволяет планировать долгосрочные проекты.

С этого года действует еще и новый вид РИНВ — «проектный» инвестиционный вычет в размере до 25% от расходов на проекты технологического суверенитета. Этот механизм, по словам зампреда комитета РСПП по налоговой политике Алексея Смирнова, популярностью, напротив, не пользуется — бизнес рассчитывает, что новый вычет не будет вытеснять обычный РИНВ. Вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк также отметил, что, «ориентируя регионы на применение этого вычета, мы в течение трех лет понижаем выгодность» обычного РИНВ. Кроме того, на местах надеются на возвращение отмененной федеральной дотации при предоставлении РИНВ.

Ведь, как отметил Иван Куцевляк, в условиях выпадающих доходов предоставлять максимальную ставку вычета в 90% сложно — регионы начнут отменять вычеты или снижать их.

Что касается федерального инвествычета, то пока практику его применения оценить сложно. По словам замначальника управления налогообложения юридических лиц ФНС Андрея Конькова, в первом квартале заявки на его получение подали примерно 260 компаний. Руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин допустил, что сейчас сумма заявок «не доходит до 5 млрд руб.», поскольку «гайки по ФИНВ закручены по всем направлениям» (например, по видам основных средств, в которые не вошли здания и сооружения). По его словам, в таких условиях выделенное в этом году финансирование вычета (150 млрд руб., что было значительно меньше ожиданий бизнеса), может, даже не будет выбрано.

Скромные показатели ФИНВ, по словам Алексея Смирнова, связаны также с тем, что пока не запущен механизм передачи права на такой вычет внутри группы компаний — законопроект об этом еще находится в Госдуме (см. “Ъ” от 3 апреля). Также бизнес продолжает рассчитывать на повышение ставки вычета и на расширение перечня допускаемых к нему отраслей. Последнее поддерживают и в Минтрансе — в перечне транспортная отрасль сейчас не представлена. Отметим, что с учетом того, что параметры ФИНВ закреплены в постановлении правительства, а не в законе, внести корректировки можно относительно оперативно.

Евгения Крючкова