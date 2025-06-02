«Магнит» продал овощное производство агрохолдингу «Доминант»

Розничная сеть «Магнит» продала агрохолдингу «Доминант» компанию «Москва на Дону», которая выращивает овощи открытого грунта в Липецкой области на площади 1,3 тыс. га. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Активы ООО «Москва на Дону», ранее принадлежавшие АО «Тандер» — основному юридическому лицу ритейлера, передали ООО «Усманский агрокомплекс». Эта компания через ООО «Агродом» в равных долях контролируется совладельцами агрохолдинга «Доминант» Павлом и Светланой Демидовыми.

Сделка состоялась в апреле 2024 года. В ее периметр вошли права долгосрочной аренды на земли для выращивания борщевого набора — свеклы, капусты, картофеля и моркови.

Как сообщает «Ъ», в «Магните» подтвердили продажу «Москвы на Дону». По словам представителя компании, решение обусловлено планами «сфокусироваться на выращивании тепличных овощей и зеленных культур». Закупать борщевой набор ритейлер намерен через агроконтракты у сторонних производителей.

Руководитель департамента M&A инвесткомпании BGP Capital Иван Пешков оценивает стоимость бизнеса «Москвы на Дону» с учетом долга в 650 млн руб. Он поясняет, что в портфеле компании достаточно дорогая земля с системой орошения: ее стоимость составляет 400 тыс. руб. за 1 га. К цене угодий добавляются техника, овощехранилище и прочее.

«Москва на Дону» была основана в 2006 году в Хлевенском районе Липецкой области. Совладельцем компании изначально являлся Сергей Лупехин — гендиректор ГК «Малино», крупного производителя овощей с земельным банком 40 тыс. га. «Магнит» выкупил «Москву на Дону» в 2017 году. Ритейлер построил на площадке овощехранилище и холодильники, запустил линию мойки овощей, сухой чистки и мелкой фасовки. В 2018 году компания поставляла сети 20 тыс. т овощей ежегодно. В 2024 году выручка ООО «Москва на Дону» выросла на 29,2% и составила 679,5 млн руб. Чистый убыток достиг 5,07 млн руб.