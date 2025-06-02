Бывшему матросу дали пожизненное за поджог ракетоносца в Калининградской области

Балтийский флотский военный суд заочно приговорил бывшего старшину Александра Терехова к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля «Серпухов» в Калининградской области. Первые десять лет он проведет в тюрьме, остальное время — в колонии особого режима. Его обвинили в госизмене (ст. 275 УК), диверсии (п. «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК), дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК) и незаконном пересечении госграницы (ч. 1 ст. 322 УК), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в апреле 2024 года, в период прохождения военной службы, Александр Терехов совершил поджог ракетоносца по указке неназванных лиц Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ущерб российскому оборонному ведомству превысил 56 млн руб. Также при поджоге пострадал сослуживец Александра Терехова. После совершения преступления поджигатель скрылся в Литве, после чего дезертировал на Украину.