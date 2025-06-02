Иски Росприроднадзора к владельцам танкеров будут рассмотрены в Краснодаре

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иски Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к собственникам и эксплуатантам танкеров «Волгонфть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в декабре 2024 года в Керченском проливе. Информация о поступлении заявлений опубликована в картотеке арбитражных судов.

Как сообщал «Ъ», в минувшую пятницу, 30 мая, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что служба обратилась в суд, так как судовладельцы и фрахтователи затонувших танкеров не отозвались на предложение добровольно компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб.

ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (эксплуатант и собственник танкера «Волгонефть-212»), также ЗАО «Волгатранснефть», который является одновременно собственником и эксплуатантом танкера «Волгонефть-239», получили требования Росприроднадзора на общую сумму 84,9 млрд руб. Кораблекрушение произошло во время сильного шторма, оба танкера, перевозившие мазут, разломились на части, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Обломок одного из танкеров, выброшенный на мель, демонтирован и вывезен на переплавку. Остальные части судов должны быть подняты со дна и утилизированы.

Анна Перова, Краснодар