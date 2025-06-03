Промышленные данные возьмут в оборот

Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта планирует в июне направить в Минэкономики проект экспериментально-правового режима по сбору и агрегации промышленных данных с использованием ИИ. Как рассказал на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде первый замглавы центра Леван Дараселия, на первых порах инициатива позволит решить задачи по предиктивной аналитике выхода из строя оборудования, логистике и обеспечению безопасности на производстве. Наиболее подготовленными к технологии отраслями в Минпромторге называют металлургию, химию, автопром и фармацевтику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автоматизации отдельных предприятий недостаточно для обеспечения эффекта масштаба, и в правительстве намерены искать резервы производительности в экспериментальном пуле объединенных промышленных данных

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Автоматизации отдельных предприятий недостаточно для обеспечения эффекта масштаба, и в правительстве намерены искать резервы производительности в экспериментальном пуле объединенных промышленных данных

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПРИИ, подведомствен Минпромторгу) планирует направить заявку в Минэкономики на проведение экспериментально-правового режима (ЭПР) по сбору и агрегации промышленных данных (полученных с производственного оборудования и автоматизированных систем управления — от потоков цифровых данных о работе станков до периферии, включая склады и логистику) с использованием ИИ в июне этого года. Как сообщил на профильной сессии конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде Леван Дараселия, оборот данных позволит решить задачи по предиктивной аналитике (автоматизированному анализу данных для прогнозирования событий) для оценки перспектив выхода из строя оборудования, решения логистических задач и проблем безопасности на производстве, затем список расширится. Работу над ЭПР центр ведет совместно с Минпромторгом и Минэкономики.

Эксперимент предполагает создание закрытого цифрового контура — платформы промышленных данных, где ФЦПРИИ будет агрегировать их по заключаемым с предприятиями соглашениям. «Мы планируем в течение трех лет посмотреть, как те или иные барьеры мешают развитию рынка промышленных данных, какая необходима нормативная база, какие еще ресурсы нужны»,— отметил господин Дараселия. По его словам, в проекте участвуют 10–15 организаций. В центре рассчитывают, что реализация инициативы даст импульс для создания биржи промышленных данных.

Как отметил директор Ассоциации больших данных Илья Кананыкин, в 2023–2024 годах компании получили более 500 млрд руб. операционной прибыли за счет внедрения промышленных данных. К 2030 году большие данные в промышленности могут принести в экономику РФ суммарно 1,8 трлн руб. Вместе с тем реализации потенциала препятствует ряд барьеров: правовых, технических, экономических и организационных, подчеркнул эксперт. Среди них — неурегулированность понятий и норм, отсутствие методологических подходов и стандартов данных, проблемы безопасности и конфиденциальности, риски потери конкурентных преимуществ из-за потенциальной возможности доступа к данным для конкурентов.

По словам гендиректора дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василия Чуранова, основной эффект от использования промышленных данных в рамках локального предприятия заключается в первую очередь в повышении эффективности загрузки оборудования. «Если перевести это в деньги — это сотни миллионов рублей в год»,— сказал он. На локальном уровне многие предприятия научились использовать промышленные данные, которые они собирают с оборудования, отметил эксперт. Кроме роста эффективности это дает возможность для гибкости планирования, предсказания поломок, соблюдения технологий, добавил он. Между тем эффекты на уровне отдельно взятых заводов недостаточны для эффекта для отрасли, подчеркнул господин Чуранов.

«Эксперименты в сфере обработки промышленных данных позволят обкатать инструменты сбора, обработки, агрегации, консолидации, очистки, прослеживаемости, разметки данных, которые на сегодня где-то стали общим местом в промышленности, а где-то пока остаются достоянием отраслевых лидеров, чтобы эти достижения быстрее входили в обиход»,— рассказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев. По его словам, первыми участниками пилота могут стать такие отрасли, как металлургия, химия, автопром и фармацевтика. Проработка ЭПР началась в 2024 году, в настоящий момент концепция эксперимента обсуждается с ключевыми участниками рынка и ФЦПРИИ, сообщали в апреле “Ъ” в Минэкономики. «Инициатива с нашей стороны поддерживается, но впереди еще значительный объем работы и согласования с заинтересованными ФОИВ и организациями»,— отмечали в ведомстве.

Венера Петрова