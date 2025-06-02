Ядерный арсенал Великобритании

Единственным компонентом ядерных сил Великобритании являются четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Vanguard («Авангард»). Они оснащены трехступенчатыми ракетами американского производства UGM-133A Trident II (D5) с максимальной дальностью полета до 11 300 км. Каждая ПЛАРБ Vanguard имеет на борту восемь таких ракет.

Ракеты оснащены ядерными боеголовками Trident Holbrook британского производства мощностью до 100 килотонн. Всего Великобритания обладает 120 ядерными боеголовками, находящимися в боевой готовности. Еще 105 боеголовок находятся на хранении, их общее число составляет 225 штук.

Первая лодка класса Vanguard была спущена на воду в 1992 году. Вся группировка была развернута в 1998 году. Место базирования ПЛАРБ — военно-морская база Клайд в городе Фаслейн на западном побережье Шотландии. Одна из четырех подводных лодок несет постоянное боевое дежурство в открытом море в «положении непрерывного сдерживания».

Дмитрий Квасов