Земля — рожденным

Горсовет Агидели принял решение оплачивать стоимость земельных участков семьям, в которых с 1 июня этого года родится ребенок. Дополнительная мера поддержки поможет улучшить демографическую ситуацию, рассчитывают в городской администрации. Чиновники полагают, что за год этой мерой воспользуются до 100 семей. Агидель — пока единственный из городов Башкирии, заявивший о готовности предоставлять участки на таких условиях. Эксперты полагают, что это не исправит демографическое положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Агидели за рождение ребенка будут возвращать деньги за покупку земли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Агидели за рождение ребенка будут возвращать деньги за покупку земли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители Агидели, у которых с 1 июня родится ребенок, смогут де-факто бесплатно получить земельный участок. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета. В документе говорится, что родителям новорожденного возместят затраты на приобретение участков под строительство жилого дома на территории Агидели. При этом родители должны иметь постоянную регистрацию в городе, а новорожденного необходимо зарегистрировать в местном загсе.

По данным Башстата, в Агидели самая неблагоприятная ситуация с рождаемостью среди остальных городов республики. С 2021-го по 2024 годы здесь рождалось 86–87 детей в год, в расчете на 1 тыс. человек показатель составил 6,3. В 2022 году цифры были немного выше – 91 ребенок и 6,7 на тысячу горожан.

Численность населения Агидели на 1 января этого года составляла 13548 человек. С 2020 года она уменьшилась на 671 горожанина.

О планах развивать Агидель в правительстве говорят на протяжении последних нескольких лет, признавая отток населения, отсутствие работы, высокий процент пожилого населения (более 40%) и «другие трудности».

«Здесь хотели строить атомную станцию, но в 90-х проект отменили. Приехавшие трудиться оказались заложниками ситуации»,— отмечал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в 2022 году.

В качестве решения проблем предлагалось развивать малый и средний бизнес, создать туристско-рекреационный кластер и восстановить грузовой речной порт «Агидель».

Агидель — пока единственный из городов Башкирии, принявший программу компенсации стоимости земли под ИЖС за рождение детей. Впервые местный горсовет проголосовал за соответствующее решение 8 апреля этого года — оно опубликовано на официальном сайте муниципалитета. В документе говорится, что право на участок имеют семьи, в которых дети родились с 1 января. В мае решение было скорректировано: 1 января заменили на 1 июня (и в этот же день администрация опубликовала пресс-релиз о новой мере поддержки).

В пресс-службе администрации Агидели «Ъ» вчера сообщили, что благодаря раздаче бесплатной земли рассчитывают улучшить демографическую ситуацию в городе.

«В год рождается плюс-минус 150 детей. Поскольку своего роддома в Агидели нет, то многих детей регистрируют по месту рождения. Мы хотим, чтобы эти дети были учтены в наших показателях»,— пояснила «Ъ» начальник отдела по информационно-аналитической работе и социальным коммуникациям Юлия Широбокова.

В администрации рассчитывают, что за льготой будут обращаться около 100 семей в год. По словам госпожи Широбоковой, земли в городе для этого достаточно, а у мэрии есть опыт формирования и предоставления участков военнослужащим, отправляющимся в зону СВО.

В Агидели одна из лучших набережных среди городов России, три детских сада, куда нет очередей, школьники учатся в одну смену, есть школа искусств, технопарк и спортивная школа, работает много кружков дополнительного образования, отмечают в пресс-службе мэрии. Поэтому в администрации не исключают, что за пропиской и льготой приедут иногородние. Например, фрилансеры, отметили Юлия Широбокова. По ее словам, «кто хочет, всегда найдет» работу.

По данным интерактивного портала службы занятости населения, в Агидели вчера было 67 вакансий с зарплатой от 6,5 тыс. руб. (культорганизатор в центре «Семья») до 70 тыс. руб. (врач-терапевт).

По мнению политолога Николая Евдокимова, утвержденная в Агидели новая мера поддержки, как и любая помощь семьям с детьми, будет важна. Однако она не решит принципиально демографические вопросы.

«Демографические проблемы в целом не решаются подобного рода методами, так как имеют более сложную структуру и более сложную мотивацию людей. Это проблема урбанизированного общества, проблема общества городского, связанная со снижением рождаемости. Изменилось целеполагание относительно детей, изменилась модель поведения взрослых людей, в том числе экономическая модель, социально-психологическая модель»,— пояснил он, добавив что скептически относится ко всем методам материального поощрения рождаемости.

Даже материнский капитал не играет принципиально важной роли и не может целиком и полностью выправить проблему, добавил эксперт.

«Естественно, что такие локальные нормативные акты, такие локальные решения тем более не исправят ситуацию»,— заключил господин Евдокимов.

«Перед регионами и муниципалитетами стоит задача повышения рождаемости. Они вынуждены остро конкурировать за человеческий ресурс и его воспроизводство. Выделение земельных участков — это одна из тех возможностей, которая не требует сверхзатрат со стороны муниципалитета, но может дать импульс экономике за счет строительства на ней из средств маткапитала, — отмечает политолог Арсен Шаяхметов. — Вместе с тем, этот сценарий скорее оптимистичный, в реальности ожидаю того, что люди предпочтут формально рожать детей в Агидели, получать бенефицию и вновь отбывать на место постоянного проживания. Все же повышение рождаемости требует создание условий долгосрочного устойчивого развития, что в нынешней социально-экономической ситуации не в ведении муниципальных администраций».

Наталья Балыкова