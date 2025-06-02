Публициста Несмияна внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов писателя Анатолия Несмияна (известен под псевдонимом Эль Мюрид), сообщило ведомство.

В мае господин Несмиян сообщал, что самарский СКР расследует в отношении него дело об оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стал пост о теракте в «Крокус Сити Холле», написанный год назад.

«Там ни по контексту, ни по чему даже близко нет того, чтобы я написал ''да, правильно, так и надо''. Ну, глупости… Они, видимо, где-то кусок вырвали из общего текста»,— заявлял писатель в разговоре с «Фонтанкой». О каком именно посте идет речь — он не уточнял.

Анатолий Несмиян пишет материалы на портале Livejournal под псевдонимом Эль Мюрид. В статьях он затрагивает политические темы, высказывается о событиях в России и странах СНГ.

Полина Мотызлевская