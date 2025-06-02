Преподавательницу из Тихорецка оштрафовали на 1,9 млн за взятки

Тихорецкий городской суд оштрафовал бывшую заведующую кафедрой экономики и менеджмента филиала КубГУ Елену Королюк на 1,95 млн руб. Ее признали виновной в 15 эпизодах получения взяток и служебном подлоге, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2018 по 2023 год Елена Королюк регулярно брала деньги у студентов за выставление положительных оценок в экзаменационных ведомостях и зачетных книжках. При этом учащиеся фактически не посещали занятия и учебные сессии. Общая сумма полученных взяток составила более 250 тыс. руб.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и выразила раскаяние в содеянном.

Помимо штрафа, суд запретил ей заниматься преподавательской деятельностью в государственных и муниципальных учебных заведениях на три года. Денежные средства, полученные в качестве взяток, конфискованы, а арест на имущество осужденной сохранен. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина