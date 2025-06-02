Операторы ищут общие частоты

Виртуальные операторы призвали создать в России единую сеть 5G. Против идеи много лет выступают антимонопольщики и «большая четверка» провайдеров. Как узнал Forbes, входящие в контур крупных банков компании «Сбермобайл» и «Т-Мобайл» начали обсуждать идею создания в России единого инфраструктурного оператора, который развивал бы сети 4G и 5G. В 2019-м аналогичную концепцию выдвигал Минкомсвязь, позже переименованный в Минцифры. Власти среди прочего обещали без торгов выделять частоты такому консорциуму, при этом были против того, чтобы МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и «Ростелеком» учреждали свое совместное предприятие для развития сети 5G. Такой план реализовывать дольше и втрое дороже, подсчитывали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В итоге Федеральная антимонопольная служба раскритиковала план министерства о создании единого оператора. А «большая четверка» отложила планы по развитию связи пятого поколения из-за дефицита частот, говорит независимый аналитик телеком-рынка, автор проекта ABloud62 Алексей Бойко: «В этой истории есть интересанты, которые все время пытаются лоббировать эту тему. Понятно, что гораздо проще строить одну сеть: там, где сейчас надо поставить пару опор, можно поставить одну, на нее одну базовую станцию, она все и будет обслуживать.

Объединение всех частот — тоже хорошее дело, средняя скорость доступа в принципе может быть выше, чем в случае, если эти частоты распределить между участниками рынка. Но если мы посмотрим на примеры крупных технологически развитых стран, США и Китай, нигде вы не найдете ни одного, ни двух инфраструктурных операторов. Если такая сеть падает, без связи остаются все. Монополия — это всегда дорого и плохо. Частоты — это ключевое, почему не удается запустить 5G в России. На самом деле у операторов было развернуто практически оборудование, которое позволяло запускать 5G еще несколько лет назад. И никуда не делась возможность покупки зарубежного оборудования, мы покупаем оборудование LTE и ставим его десятками тысяч базовых станций. Это все исключительно регуляторно созданная проблема».

В декабре в Минцифры обещали обеспечить инфраструктурой 5G 16 российских городов к 2030 году. Это около 17 млн абонентов. Эксперты отмечают, что частоты, которые используются во всем мире для развития связи пятого поколения, в России уже заняты. Поэтому приходится разрабатывать специальное оборудование, подходящее под имеющийся диапазон. Рынок услуг связи тем временем пополняется новыми игроками, бизнес-интересы которых нередко противоречат друг другу, говорит независимый IT-эксперт Александр Исавнин: «Хороший пример — Республика Беларусь: там вся сеть 4G принадлежит одному оператору, который принадлежит государству. И сейчас для развития 5G они создали другого оператора. Но там есть очень централизованная политическая воля.

А в России есть разные бизнес-интересы. Кто-то вырос сам по себе, кто-то вокруг крупного оператора связи, а кто-то растет вокруг банков. Поначалу все строили свои сотовые вышки, потом решили, что держать это невыгодно, стали продавать и арендовать. Иногда компании объединяются для расчистки частотного спектра. Сейчас эту инициативу поддерживают виртуальные операторы, которым выгоднее взаимодействовать с кем-то одним. Во что соберется итоговая комбинация, мы не знаем. Кстати, в случае с Соединенными Штатами и рядом других стран эти диапазоны по-прежнему могут использоваться военными, и у нас приняли похожее законодательство, что по команде военных, когда им понадобится использовать соответствующие частоты, сеть будет погашена».

В 2023-м году Минцифры также предлагало развивать сети 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием. Как писал “Ъ”, такой структуре планировалось безвозмездно выделять частоты «золотого диапазона» в «режиме совместимости со спецслужбами».

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Елизавета Скобцова