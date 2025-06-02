Ростовский облсуд продлил конкурсное производство «Донстару» на пять месяцев

Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство в компании «Донстар» — бывшем крупнейшем российском производителе утиного мяса — на пять месяцев до 28 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.polit74.ru Фото: www.polit74.ru

Согласно размещенной информации, суд обязал конкурсного управляющего представить за пять дней до заседания полный пакет документов: отчет о результатах процедуры, информацию об использовании денежных средств, реестр требований кредиторов и документы о проведенных мероприятиях.

Напомним, Вадим Ванеев, бывший владелец группы «Евродон», в начале 2000-х создал два ведущих птицеводческих проекта — «Донстар» для производства утки и «Евродон» для индейки. Под брендами «Утолина» и «Индолина» продукция этих компаний стала первой в России промышленной птицеводческой продукцией соответствующих направлений.

Финансовые проблемы у холдинга начались после серии вспышек птичьего гриппа. В декабре 2016 года и весной 2017 года ущерб превысил 2,6 млрд руб. Летом 2018 года в результате третьей вспышки заболевания и уничтожения 200 тыс. птиц, компания понесла убыток в 160 млн руб.

В августе 2018 года после неуплаты «Евродоном» транша по кредиту, управление предприятиями фактически перешло к «ВЭБ Капитал», который продал права требования Россельхозбанку, а тот передал их «Дамате».

Параллельно началось банкротство «Донстара». В 2020 году компания «Новые утиные фермы», входящая в группу «Дамате», выкупила права требования по обязательствам перед РСХБ и перезапустила производство.

У «Новых утиных ферм» возник спор с ФНС относительно имущественного комплекса «Донстара», который впоследствии удалось урегулировать мировым соглашением. В 2024 году «Дамате» выиграла торги по покупке производственно-технологического комплекса за 1,282 млрд руб.

В марте 2025 года суд привлек Ванеева к субсидиарной ответственности по долгам «Донстара» на 6,6 млрд руб. Конкурсный управляющий выставил на аукцион право требования с бизнесмена 1,335 млрд руб. в рамках субсидиарной ответственности. Итоги торгов подведут 11 июня.

Валентина Любашенко