В Минпромторге создали рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни

Министерство промышленности и торговли сформировало рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни. В группу вошли историки и представители ресторанных концепций русской кухни, отраслевой ассоциации и другие специалисты. Документ опубликован на сайте ведомства.

Всего в состав рабочей группы вошли 12 человек. Председателем назначен статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. «Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни»,— сказал господин Чекушов (цитата по «РИА Новости»).

К основным задачам рабочей группы отнесли:

Обеспечение взаимодействия коммерческих организаций и власти в рамках подготовки предложений по популяризации русской кухни;

Рассмотрение предложений по популяризации русской кухни;

Выработку рекомендаций по вопросам, возникающим в области популяризации русской кухни;

Анализ иностранных практик популяризации кухонь.

Председатель рабочей группы уточнил, что компании вправе решать самостоятельно, использовать им бренд русской кухни или нет. Однако русская кухня должна стать знаком качества и брендом, который будет привлекать не только граждан России, но и иностранцев, считает Роман Чекушов.

Екатерина Отрашкевич