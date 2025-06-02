Ранее неизвестную картину Васнецова выставят на аукционе за 27 млн рублей

Полотно художника Виктора Васнецова «Боярин» представят 8 июня на аукционе в Москве. Ранее неизвестную картину оценили в 27 млн руб. Лот выставлен на сайте Московского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Васнецов / Московский аукционный дом Фото: Виктор Васнецов / Московский аукционный дом

«Боярин» был написан в период с 1910-го по 1920 год. С момента создания картина принадлежала советскому астроному Авениру Яковкину, который был современником художника. После смерти господина Яковкина в 1974 году полотно перешло по наследству его семье. В пресс-службе аукционного дома сообщили «РИА Новости», что в картине «Боярин» угадывается другое полотно художника — «Царевна у окна» 1920 года.

Во время экспертизы было использовано несколько методик оценки полотна. По их результатам у специалистов не осталось сомнений в подлинности картины. Ее владельцы обратились в аукционный дом после того, как на торги было выставлено другое ранее неизвестное полотно Виктора Васнецова «Богомольцы».

Картина «Богомольцы» ушла с молотка в марте за 135 млн руб. Она была представлена в 2003 году на аукционе Sotheby's как работа неизвестного автора второй половины XIX века. Затем полотно было передано в Русский музей, где эксперты установили авторство Виктора Васнецова.

Подробнее о полотне «Богомольцы» — в материале «Ъ» «“Богомольцы” дошли до рекорда».

Елизавета Шмакова