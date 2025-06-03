По итогам мая 2025 года в Казани стоимость вторичного жилья выросла на 0,3% до 186 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае цена квадратного метра вторичного жилья в Казани выросла до 186 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В мае цена квадратного метра вторичного жилья в Казани выросла до 186 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом месяце число доступных предложений готовых квартир в Казани уменьшилось на 3,4% за месяц. Медианная полная стоимость вторичного жилья составила 8,7 млн руб., а медианная площадь — 48,4 кв. м.

Аналитики сервиса отмечают, что Казань попала в список городов России, в которых произошла стагнация цен на готовое жилье. В среднем в крупных городах стоимость 1 кв. метра вторичного жилья выросла на 0,2% — до 142 тыс. руб.

Больше всего в мае этого года цена «квадрата» готовой квартиры увеличилась в Перми (на 2,2% до 108 тыс. руб.), в Москве (на 1,5% до 364 тыс. руб.) и Воронеже (на 1% до 107 тыс. руб.).

Диана Соловьёва