Роман с замещением

Главный неудачник среди грандов КХЛ СКА завершил начавшуюся роспуском совета директоров масштабную и стремительную кадровую перестройку сменой главного тренера. Вместо Романа Ротенберга, одной из самых заметных и противоречивых фигур в отечественном хоккее, петербургский клуб возглавил Игорь Ларионов, одна из самых ярких хоккейных легенд. Ларионов до появления в СКА работал в «Торпедо» и дважды подряд терпел неудачу в столкновении с командой Ротенберга в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легенду разговорного жанра Романа Ротенберга (слева) на посту главного тренера СКА сменила легенда советского хоккея и НХЛ Игорь Ларионов

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости Легенду разговорного жанра Романа Ротенберга (слева) на посту главного тренера СКА сменила легенда советского хоккея и НХЛ Игорь Ларионов

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Петербургский СКА объявил об итогах состоявшегося 2 июня заседания клубного совета директоров. В его сообщении сказано о принятом решении по поводу досрочного расторжения контракта с главным тренером Романом Ротенбергом «в связи с недостижением командой спортивных результатов». Совет директоров отметил большой вклад, который «внес Ротенберг за годы работы в системе хоккейного клуба СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея». Вместо него наставником клуба назначен Игорь Ларионов. Он приступит к работе с ним «в ближайшее время».

Это событие означает завершение удивительно стремительной и масштабной кадровой перестройки, случившейся в клубе.

Первым ее этапом стал роспуск в конце прошлой недели прежнего совета директоров. Он в полном составе сложил полномочия, а высший управленческий орган клуба вместо Александра Медведева возглавил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Но информация, обнародованная после дебютного заседания уже нового совета директоров, обречена была прозвучать еще громче. Все дело в фамилиях фигурирующих в публикации специалистов.

Роман Ротенберг к своим 44 годам успел превратиться чуть ли не в самую заметную и самую противоречивую фигуру в культовом для России виде спорта. Никогда не игравший в хоккей на профессиональном уровне Ротенберг еще в 2011 году занял вице-президентскую должность в СКА, а чуть позже — в Федерации хоккея России (ФХР), председателем правления которой является его дядя Аркадий Ротенберг. Причем и на том, и на другом месте работы его функционал быстро расширился. В сборной страны под Романа Ротенберга создали пост руководителя штаба (в этом качестве он, например, ездил на «золотую» для нее Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году), а в СКА он трансформировался в полноценного топ-менеджера, отвечающего за селекцию и подбор персонала. Его имя постоянно фигурировало в громких хоккейных новостях — о раскрутке по инициативе молодого функционера бренда «Красная машина», создании современной системы подготовки юных игроков, успехах СКА и его дорогих приобретениях.

Но в нынешнем десятилетии Роман Ротенберг внезапно добавил в свою биографию еще одну, совсем занятную запись. В январе 2022 года его назначили еще и главным тренером СКА вместо отправленного в отставку опытного Валерия Брагина — притом что у самого Ротенберга тренерского опыта, по сути, не было вообще.

Сам он, отвергая уникальность своей карьеры, напоминал о существующих в спорте прецедентах — например, с Жозе Моуринью, бывшим переводчиком, добившимся колоссальной популярности в качестве футбольного тренера.

Но популярность Моуринью обеспечили большие победы, в том числе в Лиге чемпионов, а у Романа Ротенберга их в послужном списке пока нет. Статус самой, возможно, медийной персоны в российском хоккее ему достался прежде всего благодаря экстравагантному и раскованному поведению на публике. Он позволял себе рискованные комментарии в адрес соперников и судей, шутки и сравнения на грани фола и придумывал уникальные акции вроде традиции дарить будильники журналистам на пресс-конференциях.

Между тем достижения СКА оставляли желать лучшего. С Романом Ротенбергом-менеджером петербуржцы в 2015 и 2017 годах дважды взяли Кубок Гагарина. Однако после второго взлета им ни разу не удалось дотянуть хотя бы до его финала, несмотря на то что с точки зрения имевшихся в их распоряжении ресурсов (в рейтинге «Спорт-Экспресса», ранжирующем клубы по размеру зарплатной ведомости, петербуржцы всегда находились на верхушке или рядом с ней) команда всегда была в числе лидеров КХЛ. С Ротенбергом-тренером же результаты только ухудшились. Если в 2022 и 2023 годах СКА добирался до привычного полуфинала play-off, уступая в нем ЦСКА (два года назад он еще и выиграл регулярный чемпионат), то в 2024-м оступился во втором раунде, нарвавшись на «Автомобилист», а в завершившемся нынешней весной первенстве и вовсе потерпел сокрушительный провал, резко контрастирующий с предстартовым раскладом.

Перед началом сезона СКА укрепил заявку несколькими игроками с отличным послужным списком, пригласил из НХЛ защитника Тони Де Анджело и форварда Евгения Кузнецова, но ничего не добился.

Де Анджело вернулся в Америку посреди чемпионата, Кузнецов большую часть времени не походил на настоящую звезду, какой когда-то был, а СКА, финишировав в регулярном первенстве седьмым в Западной конференции, сошел в первом же раунде play-off: его в шести матчах выбило московское «Динамо».

Отставка Романа Ротенберга еще не означает, что он уходит из хоккея. Помимо того, что Ротенберг входит в совет директоров КХЛ и руководство ФХР, он еще не потерял вторую свою тренерскую должность. Это должность наставника команды «Россия 25», которая после отстранения национальной сборной от топовых соревнований из-за международных санкций «замещает» национальную сборную. Правда, и для нее весна вышла неудачной. Из пяти сыгранных в мае товарищеских матчей «Россия 25» выиграла два. Три раза ее одолели котирующиеся куда ниже белорусы.

Сменщиком Романа Ротенберга в СКА будет человек, биография которого, в отличие от биографии предшественника, как раз полна хоккейных подвигов.

Игорь Ларионов — полноценная легенда вида. В 1980-е игрок ЦСКА был лучшим советским центрфорвардом, в 1990-е и нулевые блистал в НХЛ, добавив к двум золотым олимпийским медалям и четырем золотым медалям чемпионатов мира три Кубка Стэнли. Чисто тренерского опыта у него, впрочем, не так много, и этот опыт, как и у Ротенберга, неоднозначный. Ларионов недолго трудился с российской молодежной сборной, прежде чем в 2022 году получил приглашение в «Торпедо». До прихода Игоря Ларионова оно не попало в play-off, после его появления кубковую стадию не пропускало и заслуживало лестные отзывы экспертов, отмечавших, в частности, легкость и свежесть ориентированного на атаку нижегородского хоккея, компенсирующих относительную — на фоне того же СКА — скромность возможностей клуба.

Однако именно с серьезным, бесспорным прорывом у торпедовцев при Ларионове так и не сложилось. В 2023 году они проникли во второй раунд play-off, а в 2024-м и 2025-м вылетали в первом. В двух случаях — два года и год назад — «Торпедо» довольно жестоко затормозил СКА с Романом Ротенбергом, у которого в двух противостояниях нижегородцы выиграли в общей сложности один матч.

Алексей Доспехов