«Бриллиант долго оставался частью знаменитой коллекции королевской семьи»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какими характеристиками должно обладать украшение для аукционного успеха.

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Любой аукционист вам скажет, что у ювелирных украшений есть несколько факторов успеха, то есть тех слагаемых, которые обеспечат продажу на аукционе по максимально высокой цене. Среди них непременно будет редкий драгоценный камень, громкое имя ювелирного дизайнера и провенанс. Украшение, о котором сегодня расскажу, решило выбить десять из десяти. Это кольцо с розовым бриллиантом, принадлежавшим дочери Марии-Антуанетты, переоправленным Жоэлем Артуром Розенталем, тем самым великим и ужасным JAR, одним из самых раскрученных ювелиров современности.

Бриллиант в форме ромба фиолетово-розового цвета (оттенок fancy purple pink) весом 10,38 карата, круглые бриллианты, черненое платиновое основание — так можно описать украшение. Считается, что камень когда-то принадлежал герцогине Марии Терезе Французской, старшей дочери королевы Марии-Антуанетты. Он долго оставался частью знаменитой коллекции королевской семьи и передавался из поколения в поколение до продажи в 1996 году. А текущий владелец уже обратился к Жоэлю Артуру Розенталю, чтобы тот разработал новую оправу для бриллианта. Эстимейт — $3-5 млн. Продадут кольцо на аукционе «Великолепные драгоценности» 17 июня 2025 года в Christie’s в Нью-Йорке.

Анна Минакова