Минтранс разъяснил поправки в ПДД, регулирующие проезд машин со спецсигналами

Минтранс выпустил разъяснения к поправкам в ПДД, в которых пропишут подробный алгоритм действий водителей при приближении транспорта со спецсигналами. Документ, заявили в министерстве, не предоставляет каких-либо «новых преимуществ» для таких автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Новые нормы направлены как на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта, так и на недопущение излишних претензий к водителям»,— пояснили в Минтрансе.

Ведомство опубликовало проект поправок к ПДД еще 28 мая. Сейчас водители обязаны «уступить дорогу» автомобилям со спецсигналами (скорой помощи, полиции, пожарным, а также служебным авто, перевозящим высокопоставленных чиновников), но что конкретно нужно сделать не сказано. За отказ пропустить спецтранспорт предусмотрен штраф в размере 500 руб. или лишение прав. Поправками Минтранс предлагает обязать водителей перестраиваться в соседний ряд при приближении спецтранспорта. Такие машины нельзя будет опережать и двигаться в «непосредственной близости» с ними.

«Новые правила, c одной стороны, помогут различным службам быстрее добираться до тех, кто в беде, а с другой – четко определят действия водителей, что исключит необоснованные претензии к ним»,— пояснил в Минтрансе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигалки уйдут в отрыв».

Полина Мотызлевская